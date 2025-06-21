Açıklamada, Trump’ın hem İslamabad hem de Yeni Delhi ile yürüttüğü diplomatik temaslar sonucunda kısa sürede ateşkes sağlandığı, bunun milyonlarca insanı etkileyebilecek yıkıcı bir savaşın önüne geçtiği vurgulandı.

Trump’ın, Keşmir sorununun çözümüne dair samimi arabuluculuk tekliflerinin de memnuniyetle karşılandığı belirtilirken, bu meselenin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda çözülmesi gerektiği ifade edildi.

Pakistan yönetimi ayrıca Trump’ın bu süreçteki tutumunu “gerçek bir barış elçisi” yaklaşımı olarak değerlendirerek, Gazze’deki insani kriz ve İsrail-İran gerilimleri gibi konularda da küresel istikrar adına yapıcı roller üstlenmesini umut ettiklerini belirtti.

Trump ise yaptığı önceki açıklamalarda, Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilimi “telefon diplomasisi ve ticaretle durdurduğunu” savunmuştu. Taraflar daha sonra Keşmir sınırında asker konuşlandırmaları konusunda uzlaşma sağlamıştı.