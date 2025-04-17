Hakemler Şu Şekilde:

Göztepe’nin Beşiktaş kozu yine Romulo Göztepe’nin Beşiktaş kozu yine Romulo

Yarın, 19 Nisan Perşembe:

  • 20.00 Atakaş Hatayspor - TÜMOSAN Konyaspor: Halil Umut Meler

  • 20.00 Galatasaray - Sipay Bodrum FK: Mehmet Türkmen

19 Nisan Cumartesi:

  • 13.30 Kasımpaşa - Net Global Sivasspor: Ali Şansalan

  • 16.00 Adana Demirspor - Trabzonspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

  • 19.00 Göztepe - Beşiktaş: Ozan Ergün

20 Nisan Pazar:

  • 13.30 RAMS Başakşehir - Gaziantep FK: Zorbay Küçük

  • 16.00 Çaykur Rizespor - ikas Eyüpspor: Ümit Öztürk

  • 19.00 Fenerbahçe - Bellona Kayserispor: Oğuzhan Çakır

21 Nisan Pazartesi:

  • 20.00 Corendon Alanyaspor - Reeder Samsunspor: Atilla Karaoğlan

Editör: Uğurcan Bayrakdar