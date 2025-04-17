Hakemler Şu Şekilde:
Yarın, 19 Nisan Perşembe:
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20.00 Atakaş Hatayspor - TÜMOSAN Konyaspor: Halil Umut Meler
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20.00 Galatasaray - Sipay Bodrum FK: Mehmet Türkmen
19 Nisan Cumartesi:
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13.30 Kasımpaşa - Net Global Sivasspor: Ali Şansalan
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16.00 Adana Demirspor - Trabzonspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
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19.00 Göztepe - Beşiktaş: Ozan Ergün
20 Nisan Pazar:
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13.30 RAMS Başakşehir - Gaziantep FK: Zorbay Küçük
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16.00 Çaykur Rizespor - ikas Eyüpspor: Ümit Öztürk
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19.00 Fenerbahçe - Bellona Kayserispor: Oğuzhan Çakır
21 Nisan Pazartesi:
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20.00 Corendon Alanyaspor - Reeder Samsunspor: Atilla Karaoğlan
Editör: Uğurcan Bayrakdar