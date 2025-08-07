Karşılaşma, Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı’nda gerçekleşecek ve sezonun ilk düdüğüyle birlikte 1. Lig heyecanı resmen başlayacak.
Trendyol 1. Lig 1. Hafta Maç Programı
8 Ağustos Cuma
-
21.30 | Eminevim Ümraniyespor – Manisa FK
(Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı)
9 Ağustos Cumartesi
-
19.00 | Erzurumspor FK – Sivasspor
(Erzurum Kazım Karabekir Stadı)
-
19.00 | İstanbulspor – Serikspor
(Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı)
-
21.30 | Alagöz Holding Iğdır FK – Sarıyer
(Iğdır Şehir Stadı)
-
21.30 | Atakaş Hatayspor – Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü
(Mersin Stadı)
10 Ağustos Pazar
-
16.30 | Bandırmaspor – Sakaryaspor
(Bandırma 17 Eylül Stadı)
-
19.00 | Boluspor – İmaj Altyapı Vanspor FK
(Atatürk Olimpiyat Stadı)
-
21.30 | Çorum FK – Amed Sportif Faaliyetler
(Çorum Şehir Stadı)
-
21.30 | Bodrum FK – Pendikspor
(Bodrum İlçe Stadı)
11 Ağustos Pazartesi
-
21.30 | Esenler Erokspor – Adana Demirspor
(Esenler Erokspor Stadı)