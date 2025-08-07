Karşılaşma, Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı’nda gerçekleşecek ve sezonun ilk düdüğüyle birlikte 1. Lig heyecanı resmen başlayacak.

Trendyol 1. Lig 1. Hafta Maç Programı

8 Ağustos Cuma

  • 21.30 | Eminevim Ümraniyespor – Manisa FK
    (Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı)

9 Ağustos Cumartesi

  • 19.00 | Erzurumspor FK – Sivasspor
    (Erzurum Kazım Karabekir Stadı)

  • 19.00 | İstanbulspor – Serikspor
    (Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı)

  • 21.30 | Alagöz Holding Iğdır FK – Sarıyer
    (Iğdır Şehir Stadı)

  • 21.30 | Atakaş Hatayspor – Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü
    (Mersin Stadı)

10 Ağustos Pazar

11 Ağustos Pazartesi

  • 21.30 | Esenler Erokspor – Adana Demirspor
    (Esenler Erokspor Stadı)

Kaynak: AA