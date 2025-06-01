Rusya'nın Ukrayna ve Belarus sınırı yakınındaki Bryansk Bölgesi’nde köprünün tren raylarının üzerine çökmesi sonucu Klimovo-Moskova seferini yapan yolcu treni raydan çıktı. Kazada 7 kişinin hayatını kaybettiği, 69 kişinin yaralandığı bildirildi.

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Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, arama kurtarma ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, “Kaza sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi, 3’ü çocuk 69 kişi yaralandı. Yaralılardan 47'si hastaneye kaldırılırken, 22'si ise ayakta tedavi edildi” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA