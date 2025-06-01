İGeçtiğimiz sezon son haftada ligde kalan Bornova 1877, yeni sezonda şampiyonluk hedefiyle yola çıkıyor. Genel Koordinatör Erman Ertaş, isim ve forma sponsorluğu için ciddi görüşmeler yaptıklarını belirterek, “Bornova ismi şampiyonluğu hak ediyor. İddialı bir kadro kuracağız” dedi.

Şimdiye kadar formalarını giyen 12 futbolcuyu başka kulüplere transferle gönderdiklerini söyleyen Ertaş, "Geçen sezon maddi sorunlar nedeniyle son maçımızda kümede kalmayı başardık. Yeni sezonda yine genç ağırlıklı ve yine geliştirici vizyonla yolumuza devam edeceğiz. Kendi gelirleriyle ayakta kalabilen örnek bir kulüp olmak istiyoruz. Biz yetiştirici değil ancak oyuncu geliştirici bir kulübüz. Bornova'yı en iyi şekilde temsil etmeye gayret edeceğiz. Güzel karşılıklar bulmaya başladık. Bize ilgi gösteren Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve iş insanlarına teşekkür ediyoruz" dedi.

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