Fenerbahçeli ekonomist ve yazar Mahfi Eğilmez, kulübün 2024–2025 sezonunu değerlendirdiği kapsamlı bir yazıyla Fenerbahçe yönetimine açık bir mektup kaleme aldı. Eğilmez, erkek basketbol takımının EuroLeague zaferi ve kadın basketbol takımının Türkiye şampiyonluğunu büyük bir övgüyle karşılarken; futboldaki başarısızlığı ise sert ifadelerle eleştirdi. Yazısında istikrarsız teknik direktör tercihleri, yanlış savunma kurgusu ve aidiyet eksikliğine dikkat çeken Eğilmez, "Başarı tesadüf değil, sistem işidir. Fenerbahçe'nin basketbolda yakaladığı yapıyı futbola da taşıması gerekiyor" mesajı verdi.

“İkinci EuroLeague Şampiyonluğu Gurur Verici”

Eğilmez, erkek basketbol takımının EuroLeague şampiyonluğunu büyük bir başarı olarak nitelendirerek koç Sarunas Jasikevicius ve oyuncuları kutladı. Kadın basketbol takımının da Türkiye şampiyonu olmasını önemli bulduğunu ifade eden Eğilmez, “Mendez göreve daha erken getirilseydi, kadınlar EuroLeague’de üçüncü şampiyonluk da gelebilirdi” dedi.

Basketbolda erkek ve kadın takımlarının Avrupa’daki sıralamalarda zirvede yer aldığına dikkat çeken Eğilmez, “Bu çifte başarıyı Avrupa’da daha önce hiçbir kulüp yakalayamadı. Kulüp bu branşta ne yapıyorsa aynen devam etmeli” değerlendirmesini yaptı.

“Koç Hataları Şampiyonluklara Mal Oldu”

Erkek ve kadın voleybol takımlarının Türkiye Kupası'nı kazanmasına rağmen Avrupa ve lig şampiyonluklarını kaçırmasının arkasında koç tercihleri olduğunu belirten Eğilmez, Fenoglio’nun yetersiz kaldığını, Abondanza’nın geç kalmış bir hamle olduğunu vurguladı. Yeni sezonda hedefin Avrupa şampiyonluğu olması gerektiğini dile getirerek, Santarelli ya da Velasco’nun takımın başına getirilmesini önerdi.

“Eşi Benzeri Görülmemiş Başarı”

Fenerbahçe’nin boks, yüzme ve masa tenisi gibi amatör branşlarda da yıl boyunca üstün başarı gösterdiğini vurgulayan Eğilmez, “Hiçbir spor kulübü bu kadar yaygın başarıyı bir arada yaşamadı” dedi.