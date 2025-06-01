Edinilen bilgilere göre olay Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Şentepe Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Sahipli olduğu iddia edilen köpekler, Serdar Çınar'a ait bağevine girerek, burada bulunan 3 küçükbaş hayvana saldırdı. Saldırı sonucunda hayvanlar telef oldu.

Olayın ardından Serdar Çınar, durumu yetkililere bildirirken, köpeklerin sahibi olduğu ileri sürülen kişiler hakkında şikayetçi oldu. Olay yerine gelen jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Mahalle sakinleri ise son dönemde başıboş ya da yeterince denetlenmeyen köpeklerin çevrede tehlike oluşturduğunu belirterek, benzer olayların yaşanmaması için yetkililerden önlem alınmasını talep etti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.