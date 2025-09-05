Ankara Çevre Yolu Keçiören-Yozgat Bulvarı bağlantısında 1 Ağustos gece saatlerinde Veysel Keskin ile oğlu Turgay Keskin, aracının önünü kestikleri Alperen Y.’den inmesini istedi. Alperen Y. ve yanındaki arkadaşı kapıları kilitledi ve dışarıya çıkmadı. Baba ve oğlu, aracın bagajından aldıkları baltayla Alperen Y.’nin aracına vurdu. Alperen Y., hasar oluşan aracıyla kaçtı. Baba ve oğlu gözaltına alınıp, tutuklandı.

6 suç kaydı bulunan Veysel Keskin ile 3 suç kaydı bulunan Turgay Keskin’in ‘Silahla tehdit’ suçundan 7’şer yıla kadar hapisle yargılanmalarına başlandı. Ankara 75’inci Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanıklar Veysel Keskin, Turgay Keskin ve mağdur Alperen Y. hazır bulundu. Alperen Y., sanıkların olay günü önünü kesip baltayla saldırdığını, çalıştığı şirkete ait aracın zarar gördüğünü, bu yüzden işten ayrılmak zorunda kaldığını, şikayetçi olduğunu söyledi.

'KORKUTMAK AMACIYLA BALTAYI ALDIM'

Sanık Turgay Keskin ise “Biz yolda giderken şahıslar aracı üzerimize sürdü, neredeyse kaza yapıyorduk. Bizi tahrik ettiler. Jandarmayı, 112’yi aradık, muhatap bulamadık. Tahrik altında baltayı aldım. 'Aileme bir zarar gelir' diye baltayı aldım. Çok pişmanım. Ben korkutmak amacıyla baltayı aldım, vurmak amacıyla almadım" dedi.

Sanık Veysel Keskin de “Beni tahrik ettiler. Ben araçtan inerek cama vurdum, ‘benimle bir sıkıntınız mı var’ diye sordum. Ben kişileri tanımam, memleketime gidiyordum. Oğlumu baltayı alması için ben yönlendirmedim. Kasıtlı olarak oğlum baltayı vurmadı. Diğer araç sürücüsü üzerine sürünce oğlum yere düştü, balta araca denk geldi” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi. (DHA)