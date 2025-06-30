Trabzonspor’un yeni transferi Pina, Trabzon’a adım atar atmaz basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yeşil Burun Adaları’ndan gelen genç futbolcu, transfer sürecinin oldukça hızlı ilerlediğini belirterek, “Her şey gerçekten çok hızlı gelişti. Zaten Trabzonspor’a gelmeyi istiyordum. Son teklifi bekliyorduk, o da gelince süreç çok kısa sürede tamamlandı" dedi.

“Trabzonspor’u Tanıyordum”

Takım hakkında daha önce bilgi sahibi olduğunu vurgulayan Pina, “Burada daha önce oynamış oyunculardan tanıdıklarım var. Joao Pereira, Bosingwa ve milli takımdan arkadaşım Djaniny gibi isimlerden bilgi almıştım. Trabzonspor’u tanıyordum.” dedi.

“Türkiye Ligi Zor ve Kaliteli”

Hangi forma numarasını giyeceğine henüz karar vermediğini belirten Pina, “Burası gayet iyi bir lig. Son yıllarda çok iyi oyuncular transfer ediliyor. Avrupa’nın önemli oyuncuları Türkiye’yi tercih ediyor. Zorlu ve kaliteli bir lig olduğunu biliyorum" sözleriyle Türkiye Süper Ligi hakkındaki görüşlerini de paylaştı.

“Fatih Tekke ile Henüz Görüşmedik”

Henüz teknik direktör Fatih Tekke ile görüşmediğini söyleyen genç oyuncu, Trabzonspor’daki hedeflerini, “Buradaki en büyük hedefim, elimden gelenin en iyisini yapmak. Takıma katkı sağlamak ve başarılı olmak istiyorum" sözleriyle açıkladı.

“Pedro’yu Portekiz’den Tanıyorum”

Oynayacağı mevki hakkında konuşan Pina, Trabzonspor’da iz bırakan bir başka isim olan Pedro hakkında da yorum yaptı. Pina, “Pedro ile Portekiz Ligi’nde birlikte oynadım. Çok kaliteli bir oyuncu. Burada da iyi işler çıkardığını herkes gördü. Ben de onun gibi başarılı olmak için buradayım" dedi.

Pina, açıklamalarının ardından kulüp aracına binerek havalimanından ayrıldı.