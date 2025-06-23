Bordo-mavili kulüp, sermaye azaltım ve artırım sürecinde 19 Haziran 2025’te başlayan hak kullanımları sonrası oluşan 3.45 TL’lik TSPOR rüçhan kuponu fiyatındaki ani ve irrasyonel düşüşe dikkat çekti. Yapılan incelemelerde, bazı aracı kurumlar üzerinden organize piyasa bozucu işlemlerle rüçhan kuponu fiyatının anormal seviyelere gerilediği tespit edildi. Bu durumun, yüksek karlı arbitraj fırsatı yaratarak aynı grupların ana hisse fiyatını düşürüp yatırımcıların zarar görmesine yol açtığı bildirildi. Kulüp, manipülasyona karışan kişi, kurum ve gruplar hakkında Sermaye Piyasası Kurulu’na suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Sürecin yakından takip edileceği belirtilirken, yatırımcı haklarının korunması için SPK ve ilgili kurumlarla iş birliği yapılacağı ifade edildi.

Kaynak: AA