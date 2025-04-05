Kaza, saat 20.00 sıralarında Gediz- Kütahya karayolunun 26’ncı kilometresi, Yunuslar köyü yakınlarında meydana geldi. Kütahya’dan Gediz yönüne ilerleyen N.K. (60) yönetimindeki 31 ABG 502 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçti. Savrulan TIR, Ramazan Şakir Yılmaz’ın kullandığı 43 UZ 557 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Devrilen TIR’ın yolu kapatması üzerine T.E. (43) yönetimindeki 26 AFM 680 plakalı araç da kaza yapan araçlara çarpmamak sürücüsünün manevra yapması sonucu yol ortasındaki trafik levhasına çarptı. TIR’ın altında kalan otomobilin sürücüsü Ramazan Şakir Yılmaz kaza yerinde hayatını kaybederken, aynı araçta yolcu olarak bulunan babası İbrahim Yılmaz ise yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi. İbrahim Yılmaz, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gediz Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. İbrahim Yılmaz’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

KAZA TELEFONU KAMERASINDA

Öte yandan, yaşanan kaza anı kameraya yansıdı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.