Türk Hava Yolları (THY), son 5 ayda uçak içerisinde sigara ve tütün ürünü tükettiği tespit edilen 245 yolcunun kara listeye alındığını duyurdu. Uçakta sigara içmenin sadece tehlikeli değil, aynı zamanda ciddi yaptırımlara yol açtığı bir kez daha hatırlatıldı.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, uçuş güvenliğini ve yolcu sağlığını riske atan bu eyleme karşı sıfır tolerans politikası uygulandığını belirtti. Ekşi, "Lütfen uçak içinde sigara içmeye kalkışmayalım. Son 5 ayda uçakta sigara içen 245 yolcu uçuşlardan men edildi. Bu kişiler ayrıca idari para cezasıyla da karşı karşıya kalabilir. Kendi sağlığınız ve diğer yolcuların güvenliği için bu kurala uymanız çok önemli" ifadelerini kullandı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün yönetmeliklerine göre, uçakta sigara içmenin hem uçuş güvenliğini tehlikeye attığı hem de ciddi yasal yaptırımları beraberinde getirdiği vurgulandı.