Akyazılı, veda mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Son 3 yılı sonsuza dek kalbimde taşıyacağım. Bana ve aileme evimizden uzakta bir yuva verdiğiniz için teşekkür ederim. Teşekkürler Karşıyaka.”

Tecrübeli oyuncunun sözleri, Karşıyaka taraftarlarını duygulandırırken sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Yeni Adresi: Esenler Erokspor

Thomas Akyazılı, yeni sezon öncesinde rotasını bir başka Süper Lig ekibine çevirdi. Karşıyaka’nın eski başantrenörü Ufuk Sarıca’nın çalıştırdığı Esenler Erokspor ile anlaşma sağlayan oyun kurucu, kariyerine burada devam edecek. Akyazılı’nın transferi, Erokspor’un kadro yapılanmasında önemli bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Karşıyaka’da Üç Dolu Sezon

Thomas Akyazılı, Karşıyaka formasıyla geçirdiği üç sezonda hem lig hem de Avrupa kupalarında takımına önemli katkılar sağladı. Savunmadaki enerjisi, saha görüşü ve tecrübesiyle Pınar Karşıyaka’nın başarılarında rol oynayan isimlerden biri oldu.