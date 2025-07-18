Avcı, 12-13 derece sıcaklıktaki suda, Donaghadee (İrlanda) ile Portpatrick (İskoçya) arasında kulaç atacak. Okyanus koşulları el verdiği takdirde, 18-23 Temmuz tarihleri arasında bu zorlu geçişi yapacak. Güçlü akıntılar, sert rüzgarlar ve gece yüzüşüyle Kuzey Kanalı, fiziksel dayanıklılığın ötesinde psikolojik bir direniş de gerektiriyor.

Kanal boyunca akıntılar saatte 3-4 kilometreye ulaşabiliyor ve yönünü her 6 saatte bir değiştiriyor. Sert kuzeydoğu rüzgarları ise zaman zaman içinde buz kristalleri bile taşıyabiliyor. Kısacası Bengisu’yu, yalnızca mesafe değil doğanın gücü de zorlayacak.

“Gelecek Bizim Elimizde” Diyor, İklim Değişikliğine Dikkat Çekiyor

Bengisu Avcı bu yüzüşünü yalnızca bir sportif başarı olarak değil, aynı zamanda bir farkındalık kampanyası olarak görüyor. Kuzey Kanalı geçişiyle iklim değişikliğine dikkat çekecek olan Avcı, “Gelecek Bizim Elimizde” mesajıyla çevresel farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Bölge, Minke balinaları ve Aslan Yelesi denizanaları gibi türlerin yaşam alanı olmasıyla biliniyor. Avcı, deniz yaşamının korunması gerektiğini vurgulayarak, “Her geçişimde bir sosyal sorumluluk projesini öne çıkardım. Bu defa da iklim değişikliği için kulaç atacağım,” diyor.

Ocean’s 7: Yüzmenin Everest’i

Dağcılıkta Everest neyse, yüzmede Ocean’s 7 odur. Bengisu Avcı, şimdiye kadar Manş Denizi, Catalina, Cebelitarık, Cook Boğazı ve Molokai Kanalı olmak üzere beş parkuru geçti. Kuzey Kanalı’nı da aşarsa bu efsane seride altı parkuru tamamlayan ilk Türk sporcu olacak.

Son etap olan Japonya’daki Tsugaru Kanalı için de hazırlıklarını sürdürecek. Eğer bu etabı da başarıyla tamamlarsa, Bengisu Avcı Ocean's 7'yi tamamlayan ilk Türk yüzücü unvanına sahip olacak.

Başarılarla Dolu Bir Kariyer

Bengisu Avcı, her geçişiyle Türk yüzme tarihine adını altın harflerle yazdırdı:

Catalina’yı geçen ilk Türk kadın Thomas Akyazılı Karşıyaka’ya Veda Etti İçeriği Görüntüle

Manş’ı en hızlı geçen Türk kadın

Cebelitarık’ı en hızlı tamamlayan Türk

Molokai ve Cook’u geçen ilk Türk

Şimdi sırada, Kuzey Kanalı’nı geçen ilk Türk olmak var.