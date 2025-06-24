Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), olağan genel kurul toplantısının 9 Temmuz Çarşamba günü saat 11.00’de Ankara’daki JW Marriott Otel’de yapılacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda genel kurulun 10 Temmuz Perşembe günü aynı saatte, bu oturumda da yeterli çoğunluk oluşmazsa 17 Temmuz Perşembe günü saat 11.00’de çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirileceği belirtildi.

Genel kurulda, 1 Haziran 2024 – 31 Mayıs 2025 dönemine ait hesap ve faaliyet raporları ibra edilecek, ayrıca 1 Haziran 2025 – 31 Mayıs 2026 dönemine ilişkin bütçe tasarısı görüşülerek oylamaya sunulacak.