TFF tarafından yapılan duyuruda, son günlerde sıkça tartışılan yabancı oyuncu kuralında daha önce açıklanan esaslarda herhangi bir değişikliğe gidilmesinin söz konusu olmadığı belirtildi.

Geçtiğimiz sezon başında duyurulan düzenlemeye göre, kulüplerin A Takım listelerinde yer vereceği 10 yabancı futbolcu için herhangi bir yaş kriteri aranmazken, listeye yazılacak 14 yabancı futbolcu içerisinde en az 4 oyuncunun 01.01.2003 ve sonrası doğumlu olması zorunluluğu bulunuyor.

Federasyon açıklamasında, mevcut uygulamanın planlandığı şekilde devam edeceği vurgulanarak, kamuoyuna saygıyla duyurulduğu ifade edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıklamasıyla birlikte, yabancı oyuncu kuralında değişiklik beklentisi de netlik kazanmış oldu.