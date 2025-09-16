Bazı yenilgiler vardır ki, insanın içinde burukluk bıraksa da aslında kocaman bir gururu da beraberinde taşır. Çünkü o yenilgiler, ulaşılan zirvenin değerini gölgeleyemez. İşte 2025 EuroBasket finali, tam da böyle bir hikâyeyi anlattı bizlere. 24 yıllık bir aradan sonra finale yürüyen ve orada son Dünya Şampiyonu Almanya’ya 88-83 kaybeden ‘12 Dev Adam’, sonuçtan bağımsız gönüllerimizin şampiyonu oldu.



Evet, skor tabelasında sonuç kayıp, alınan madalya gümüş de olsa, bu bir gururdur ve o gurur tüm bir ulusun gönlündedir. Çünkü sekiz maçta sekiz galibiyetle namağlup finale gelen bir ekipten bahsediyoruz. Ve finalde de son saniyeye kadar pes etmeyen, yürekli bir mücadele sergileyen bir takımdan… Bu nedenle, madalyanın gümüş olması, onun değerini azaltmaz; aksine bu ülke için altın kadar kıymetlidir.



Basketbolun doğasında vardır; bazen top çemberin içinden çıkıverir, bazen hakemin düdüğü şanssız bir anı yakalar, bazen ise tek bir topun isabeti maçın akışını değiştiriverir. Lakin, asla değişmeyen, ya da kaybolmayan bir şey vardır ki o da, azim ve inançtır. ‘12 Dev Adam’, EuroBasket 2025’te tam da bunu yaptı işte. Korkmadı, geri adım atmadı. Çıktığı tüm maçlarda sonuna kadar savaştı, Onlar kazandıkça, millet tek yürek oldu.

Bu turnuva, yalnızca parkede oynanan maçların değil, aynı zamanda bir milletin ortak heyecanının da adı olarak hafızalara kazındı. Türkiye’nin dört bir yanında milyonlarca insan aynı kalp ritmini taşıdı, aynı duyguyla ayağa kalktı. İşte sporun büyüsü de burada gizli zaten…

Bugün bize düşen tek şey, bu gençleri gönül dolusu alkışlayıp kutlamaktır. Çünkü onlar, yalnızca bir final oynamayıp, 2001’den sonra bu yıl da yeniden yaşanan bu mutluluğun mimarları oldular.



Bu gümüş madalya, aslında yarınların altınına uzanacak olan yolculuğun ilk etabıdır.

Evet, ister istemez altına uzanamamak biraz da olsa burkuyor insanın içini. Ancak duyulan gurur, o hüznün katbekat ötesinde. Bu yüzden nemlenen gözlerde bile o mutluluğu ifade eden bir tebessüm saklı.

Teşekkürler çocuklar, teşekkürler ‘12 Dev Adam’. İyi ki varsınız, iyi ki bize bu mutluluğu yaşattınız.

Kalın sağlıcakla…