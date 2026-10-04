Anadolu Ajansının (AA) 'Global İletişim Ortağı' olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfının yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Festivalde, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin açtığı stant ziyaretçilerin ilgisini görüyor.

Kahramanmaraş dondurmasını tatmak için uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, dondurma ustalarının yaptığı şovlarla da keyifli anlar yaşıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Abdulvahap Dertli, ziyaretçilerin ilgisinden mutlu olduklarını ifade etti. Dertli, 'Bugün Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak TEKNOFEST Güneydoğu'da açtığımız stantta Maraşımızın yöresel lezzetlerini festivale katılan misafirlerimizle buluşturuyoruz. Dondurmamızı ve Maraş'ın yöresel lezzetlerini TEKNOFEST'e katılan misafirlere ikram ediyoruz.' açıklamasında bulundu.

TEKNOFEST Güneydoğu, yarın düzenlenen etkinliklerin ardından sona erecek.







Muhabir: Beyza Nur Eryılmaz