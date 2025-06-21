Antalya’nın Alanya ilçesinde, Çarşı Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir barda sosyal medyada paylaşılan adaba aykırı görüntüler üzerine geniş çaplı denetim gerçekleştirildi. Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Antalya Valiliği, Alanya Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu tespit edilen iş yeri, 30 gün süreyle mühürlendi.

İş yerinde çalışan O.S. isimli personele ise “hayasızca hareket” suçlamasıyla tahkikat başlatıldı. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, yaptığı açıklamada, 2024 yaz sezonundan itibaren ilçede turizmin ve kamu düzeninin korunması amacıyla benzer adaba aykırı davranışlara karşı asla taviz verilmediğini vurguladı. Özçelik, “Sosyal medya üzerinden paylaşılan uygunsuz görüntüler, Alanya’nın turizm itibarını zedeleyici nitelikteydi. Ekiplerimiz hemen harekete geçerek gerekli yasal işlemleri başlattı.

Bundan önceki süreçte masa ve bar üzerinde müstehcen hareketlerde bulunan işletmelerle ilgili de benzer yaptırımlar uygulandı. Bu tür davranışların tekrarının önlenmesi için denetimlerimiz kararlılıkla sürecek” ifadelerini kullandı. İlçede turizm sektörünün sağlıklı gelişmesi ve ziyaretçilerin huzur içinde tatil yapabilmesi için kamu kurumları iş birliğiyle yürütülen denetimlerin artarak devam edeceği belirtildi. Bu kapsamda Alanya’da umuma açık eğlence mekanlarında genel ahlak ve kamu düzenini bozan her türlü hareketin engellenmesi için kararlı mücadele sürüyor.