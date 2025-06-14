İstanbul’daki İngiltere Başkonsolosluğu bahçesinde düzenlenen Tarabya İngiliz Okulları (Tarabya British Schools- TBS) mezuniyet töreni, iş, cemiyet ve medya dünyasından ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşti. Gecede Sertab Erener ve DJ Burak Yeter sahne aldı. Mezuniyet töreninde öğrenciler keplerini atarken, davetliler arasında Acun Ilıcalı, Mustafa Sandal gibi tanınmış isimler yer aldı. Törene Sertab Erener ve DJ Burak Yeter’in sahne performansları damga vurdu.

Tarabya İngiliz Okulları 2025 mezuniyet töreni, İstanbul’daki İngiltere Başkonsolosluğu Bahçesi’nde düzenlendi. Törene iş, cemiyet ve diplomasi dünyasından birçok önemli isim katıldı. Öğrenciler, ailelerinin alkışları eşliğinde keplerini atarak mezuniyet sevincini yaşadı. Mezuniyet töreniyle öğrenciler diplomalarını aldı. Gecede sahne alan ünlü sanatçı Sertab Erener, sevilen şarkılarını mezuniyet coşkusunu paylaşan konuklar için seslendirdi. Ardından DJ Burak Yeter performansıyla gecede yer aldı. Törene; Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu, Doğu Avrupa ve Orta Asya Ticaret Müsteşarı Kenan Poleo, Tarabya İngiliz Okulları Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mehmet Gültekin, Mütevelli Heyet Üyesi Steve Phillips, Acun Ilıcalı, Mustafa Sandal, birçok diplomatlar, iş insanları, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

POLEO: MEZUNİYET TÖRENİNİN İNGİLTERE BAŞKONSOLOSLUĞU BAHÇESİNDE OLMASINDAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM

Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu, Doğu Avrupa ve Orta Asya Ticaret Müsteşarı Kenan Poleo, “Bu gece hem bizler için hem de bu genç mezunlar için çok önem taşıyor. Tüm sene boyunca çok iyi çalıştılar ve başarı gösterdiler. Bakalım gelecekte onları neler bekliyor. Çoğu yurt dışına gidecek ve çalışacak. Birleşik Krallık’ta üniversite okuyacaklar. Bundan dolayı onlarla çok gurur duyuyoruz. Harika bir gece oluyor. Bu gece Sertab Erener de sahne alacak. Kendisi inanılmaz, ben çok heyecanlandım. Çocukların hepsi tüm yıl çok çalıştı hepsiyle gurur duydum. Başkonsolos olarak bu gece mezuniyet töreninin İngiltere Başkonsolosluğu bahçesinde olmasından dolayı çok mutluyum, benim için büyük bir onur oldu” ifadelerini kullandı.

PHİLİPS: MEZUNLARIMIZLA GERÇEKTEN ÇOK GURUR DUYUYORUZ

Tarabya British Schools (TBS) Mütevelli Heyet Üyesi Steve Phillips, “Harika bir akşam oluyor. Etrafımızda mutlu çocuklar ve onların aileleri var. Benim için bugün, tutkuyla ve gururla dolu bir gece. Bu mezuniyet töreni sadece veliler açısından değil, TBS ekibi, Kurucusu Ve Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mehmet Gültekin ile tüm mütevelli heyeti için de gurur verici bir gece oluyor. TBS mezunlarıyla gerçekten çok gurur duyuyoruz. Bu akşam, öğrencilerimizin tüm yıl boyunca gösterdiği emeğin büyük bir kutlaması aslında. Ayrıca, burada yalnızca velilerin değil, diğer büyükelçiliklerden diplomatların, iş insanlarının da bulunması büyük anlam taşıyor. Hep birlikte öğrencilerimizin başarılarını ve Birleşik Krallık’taki üniversite iş birliklerini kutlamak için buraya geldiler” dedi.

ILICALI: KIZIM MEZUN OLUYOR, GURURLUYUM

Gecede kızı Yasemin Ilıcalı da mezun olan Acun Ilıcalı, “Bugün kızım mezun oluyor, çok gururlu ve mutluyum. Ders hayatım hiçbir zaman çok iyi olmadı. Sınıfın en iyi öğrencisi olacağım gibi bir hırsım da hiç olmadı. Buna rağmen eğitimin çok önemli olduğuna inanıyorum. Bu yüzden burada, en başarılı olmasa da benim kalbimde en başarılı olan kızıma teşekkür etmek istiyorum. Çünkü çok güzel bir okuldan mezun oluyor. Hayatta eğitim çok önemli ve bu okul çocuklara verdikleri hayat dersleri ve düzenledikleri güzel aktivitelerle çok büyük katkılar sağladı. Bu açıdan da çok mutluyum. Başta okulumuzun sahibi Mehmet Gültekin Bey olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Yasemin’e ayrıca teşekkür ederim; bize bu gururu yaşattığı için. Sertab Erener, bizim için milli bir gurur. Sertab dendiğinde aklıma her zaman Eurovision’daki o gurur verici an geliyor. O gün bizi havalara uçurmuştu ve hayatımızda pek sık yaşamadığımız bir duyguydu. Kendisini çok seviyorum. Burada onu dinlemek benim için ayrı bir zevk olacak” diye konuştu.

Mezun olan öğrencilerden Yasemin Ilıcalı da “Çok mutlu ve gururluyum. Babama da çok teşekkür ediyorum. Hiçbir zaman dersler konusunda zorlayıcı bir baba olmadığı için de çok mutluyum. Okul hayatım stresiz ve rahattı, bu nedenle çok mutluyum” diye konuştu.

SÜTŞURUP: BİZİM İÇİN ÇOK DUYGU DOLU BİR GECE

Oğlunun mezuniyetini görmekten dolayı heyecan ve gurur duyduğunu belirten Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup da “Bugün oğlum mezun oluyor. Çok duygusalım gerçekten. Bir anda ilkokul bitiyor, sonra devamı gelecek ama bu gece bizim için çok duygu dolu geçecek” ifadelerini kullandı.

SANDAL: KÜÇÜK GİBİ GÖRÜNSE DE ASLINDA ÇOK ÖNEMLİ ADIMLAR

Mustafa Sandal ise “Bu adımlar küçük gibi görünse de aslında çok önemli adımlar. Yiğit, ruhuyla ve kişiliğiyle zaten çok özel bir çocuk. Aynı zamanda birçok yeteneğe sahip. Biz de burada, onun uzun hikayesindeki önemli bir adıma tanıklık etmek için geldik. Aslında bugün mezuniyeti ve bundan sonrası için hayat ona çok daha büyük adımlar attıracak. Çok güzel yerlere geleceğine inanıyoruz. Biz de o adımlardan birine tanık olmak için buradayız. Onun böyle güzel bir şekilde büyüdüğünü görmek bizim için büyük bir gurur. İnsanın kalbini en çok dolduran, ısıtan ve mutlu eden şey de bence tam olarak bu” dedi.

YETER: MEZUNLAR İÇİN ÖZEL ŞOV HAZIRLADIK

Gecede sahne alan DJ Burak Yeter, “Burada olmaktan çok mutluyum. Bu akşam için oldukça hazırlıklı geldik. 2 yıldır üzerinde çalıştığımız uzay projesini tamamladık. Şimdi ise bizi çok güzel bir akşam bekliyor. Hazırlıklarımızı tamamladık. Mezun öğrencileri sürpriz bir sahne bekliyor. Gençler de çok heyecanlı. Sevgili Sertab Erener sahne alacak ve ardından ben sahneye çıkacağım. Onlar için çok özel bir şov hazırladık. Umarım beğenirler” diye konuştu.