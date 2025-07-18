Abbas SATIR

CHP İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, son dönemde taksilerde, kartla ödeme yapan yolculardan %10-11 oranında ek ücret alındığını belirterek, bu uygulamanın 5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nun 17. maddesine açıkça aykırı olduğunu vurguladı.

Söz konusu maddeye göre, kartla ödeme kabul eden üye işyerlerinin müşterilerden bu işlem nedeniyle komisyon veya benzeri bir ek ücret talep etmesi yasak.

YASALARA AYKIRI

Yanıkömeroğlu açıklamasında, “Kartla ödeme yapan yurttaşlarımız hem hukuken haklıdır hem de ekonomik krizin yükünü en çok hisseden taraflardır. Yasalara aykırı şekilde alınan bu ek ücret, vatandaşın cebine göz dikmektir. Bakanlık derhal devreye girmeli, vatandaştan alınan bu keyfi ücretlere son verilmelidir.” ifadelerine yer verdi.

MALİYE BAKANINA SORULAR

Vatandaşların ekonomik olarak mağdur edildiğine dikkat çeken Yanıkömeroğlu, konuyla ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

1. Ticari taksilerde kartla yapılan ödemelerde alınan hizmet bedelinin yasal dayanağı nedir?

2. Bu hizmet bedelinin oranı kim tarafından belirlenmekte ve uygulama kim tarafından denetlenmektedir?

3. Alınan bu hizmet bedelinin tamamı POS cihazı hizmet sağlayıcı firmalara mı aktarılmaktadır? Taksiciler buradan herhangi bir ek kazanç sağlamakta mıdır?

4. Bakanlığınızca, bu uygulamanın önüne geçmek ve vatandaşların mağduriyetini gidermek amacıyla herhangi bir düzenleme yapılması planlanmakta mıdır?”