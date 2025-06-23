HABER MERKEZİ

TÜRKİYE’NİN hızlı servis restoran zinciri sektör lideri TAB Gıda güvencesi ile istikrarlı bir şekilde büyümeye devam eden Arby’s®, Burger King®, Popeyes®, Sbarro®, Subway®, Usta Dönerci® ve Usta Pideci® Ankara Kızılay Sakarya Caddesi’ndeki yeni restoranlarını hizmete açtı.

Gıda işletmeciliği konusunda tüm çözümleri kendi bünyesinde sunan iş modeli ile dünyada benzersiz bir gıda ekosistemine sahip TAB Gıda, bünyesindeki markalara yatırım yapmak isteyen yatırımcılara, tedarik zinciri yönetimi, operasyonel ve pazarlama tecrübesinin yanı sıra satın alma gücünden faydalanma imkânı sağlıyor.