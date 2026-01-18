Bakan el-Beşir, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Suriye ordusunun Fırat Nehri’nin batısında yürüttüğü askeri operasyonlar kapsamında bazı hayati bölgelerin geri alındığını belirtti. Bu gelişmenin, devlete ait kritik tesislerin yeniden işletmeye alınmasının önünü açtığını vurguladı.

Petrol Sahaları ve Su İstasyonları Yeniden Faaliyete Geçiyor

El-Beşir, ilgili kurumların petrol sahaları, su pompa istasyonları ve diğer hayati altyapı tesislerinde çalışmalarına başladığını duyurdu. Açıklamada, enerji üretimi ve temel hizmetlerin kesintisiz sürdürülmesi için sahada yoğun bir çalışma yürütüldüğü ifade edildi.

Enerji Güvenliği ve Hizmet Sürekliliği Vurgusu

Suriye Enerji Bakanı, stratejik tesislerin devlet kontrolüne geçmesinin, ülkenin enerji güvenliği ve sivil hizmetlerin devamlılığı açısından kritik öneme sahip olduğunu belirtti. Yapılan çalışmaların, bölgedeki altyapının yeniden işler hale getirilmesini amaçladığı kaydedildi.