Suriye hükümeti ile Dürzi dini liderler arasında varılan ateşkes anlaşması kapsamında, ordu birlikleri Süveyda kentinden çekilmeye başladı. Karar, son haftalarda artan çatışmalar ve İsrail’in bölgeye yönelik hava saldırılarının ardından alındı.

Geçici Devlet Başkanı Ahmed al‑Sharaa, yaptığı açıklamada, "Dürzi halkı korunacak. Bu geri çekilme barışı sağlama adımıdır" dedi.

İsrail ise, Süveyda’daki Dürzileri koruma gerekçesiyle Şam’daki bazı askeri hedefleri vurdu. Şu ana kadar 350'den fazla kişi çatışmalarda hayatını kaybetti. Ateşkesle birlikte Süveyda’nın yerel güvenliği Dürzi güçlere bırakıldı. Uluslararası toplum, tansiyonun kalıcı şekilde düşürülmesi için taraflara çağrı yapıyor.