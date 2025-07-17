Her ay 16 milyondan fazla okuyucuya ulaşan Travel and Leisure dergisi, okurlarının oylarıyla belirlediği sıralamada İstanbul Havalimanı;

Changi Havalimanı (Singapur)

Hamad Uluslararası Havalimanı (Katar)

Dubai Uluslararası Havalimanı

Hong Kong Uluslararası Havalimanı gibi dünyaca ünlü havalimanlarını geride bıraktı.

Ödül töreni, derginin merkezi olan ABD’nin New York kentinde düzenlendi.

Ödül İGA’ya Takdim Edildi

Törende, İstanbul Havalimanı adına ödülü İGA Kurumsal İletişim Direktörü Gökhan Şengül aldı. Ödül, Travel and Leisure Genel Yayın Yönetmeni Jacqueline Gifford tarafından takdim edildi.

“Sadece Havalimanı Değil, Kültür Temsilcisiyiz”

Törende konuşan Şengül şu ifadeleri kullandı:

“İGA İstanbul Havalimanı olarak sunduğumuz hizmetlerin yalnızca operasyonel başarılar anlamında değil, aynı zamanda kültürel açıdan da takdir görmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Türk kültürünün; misafirperverliği, inceliği ve dünya standartlarının ötesine geçen hizmet anlayışıyla öne çıkması bizim için son derece kıymetli.”

Şengül ayrıca, İstanbul Havalimanı’nın bu ödülle hem Türkiye’nin marka değerine katkı sunduğunu hem de uluslararası alanda Türk kültürünü temsil ettiğini vurguladı.