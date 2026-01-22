Süper Lig 19. Hafta Maç Programı ve Hakemler

23 Ocak Cuma

  • 20:00 Trabzonspor – Kasımpaşa: Ali Yılmaz

24 Ocak Cumartesi

  • 14:30 Zecorner Kayserispor – RAMS Başakşehir FK: Batuhan Kolak

  • 17:00 Samsunspor – Kocaelispor: Yiğit Arslan

  • 20:00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük – Galatasaray: Atilla Karaoğlan

25 Ocak Pazar

26 Ocak Pazartesi

  • 20:00 Eyüpspor – Beşiktaş: Yasin Kol

Süper Lig 19. Hafta Heyecanı Başlıyor

Süper Lig’in 19. haftası, Trabzonspor – Kasımpaşa maçıyla start alacak ve hafta boyunca büyük çekişmeye sahne olacak. Haftanın önemli maçları arasında Fenerbahçe – Göztepe ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük – Galatasaray mücadeleleri öne çıkıyor.

Hakem atamalarıyla ilgili detayları TFF’nin resmi açıklamalarından öğrenmek mümkün. Taraftarlar, maç saatlerine ve hakem isimlerine göre programlarını planlayabilir. Süper Lig 19. hafta, Pazartesi günü Eyüpspor – Beşiktaş karşılaşmasıyla sona erecek.

Kaynak: DHA