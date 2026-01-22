Süper Lig 19. Hafta Maç Programı ve Hakemler

23 Ocak Cuma

20:00 Trabzonspor – Kasımpaşa: Ali Yılmaz

24 Ocak Cumartesi

14:30 Zecorner Kayserispor – RAMS Başakşehir FK: Batuhan Kolak

17:00 Samsunspor – Kocaelispor: Yiğit Arslan

20:00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük – Galatasaray: Atilla Karaoğlan

25 Ocak Pazar

14:30 Gaziantep FK – TÜMOSAN Konyaspor: Kadir Sağlam Buz Hokeyi U18 Kadın Milli Takımı, Yeni Zelanda’yı mağlup etti İçeriği Görüntüle

17:00 Çaykur Rizespor – Corendon Alanyaspor: Halil Umut Meler

17:00 Hesap.com Antalyaspor – Gençlerbirliği: Reşat Onur Coşkunses

20:00 Fenerbahçe – Göztepe: Cihan Aydın

26 Ocak Pazartesi

20:00 Eyüpspor – Beşiktaş: Yasin Kol

Süper Lig 19. Hafta Heyecanı Başlıyor

Süper Lig’in 19. haftası, Trabzonspor – Kasımpaşa maçıyla start alacak ve hafta boyunca büyük çekişmeye sahne olacak. Haftanın önemli maçları arasında Fenerbahçe – Göztepe ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük – Galatasaray mücadeleleri öne çıkıyor.

Hakem atamalarıyla ilgili detayları TFF’nin resmi açıklamalarından öğrenmek mümkün. Taraftarlar, maç saatlerine ve hakem isimlerine göre programlarını planlayabilir. Süper Lig 19. hafta, Pazartesi günü Eyüpspor – Beşiktaş karşılaşmasıyla sona erecek.