Süper Lig 19. Hafta Maç Programı ve Hakemler
23 Ocak Cuma
-
20:00 Trabzonspor – Kasımpaşa: Ali Yılmaz
24 Ocak Cumartesi
-
14:30 Zecorner Kayserispor – RAMS Başakşehir FK: Batuhan Kolak
-
17:00 Samsunspor – Kocaelispor: Yiğit Arslan
-
20:00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük – Galatasaray: Atilla Karaoğlan
25 Ocak Pazar
-
14:30 Gaziantep FK – TÜMOSAN Konyaspor: Kadir Sağlam
-
17:00 Çaykur Rizespor – Corendon Alanyaspor: Halil Umut Meler
-
17:00 Hesap.com Antalyaspor – Gençlerbirliği: Reşat Onur Coşkunses
-
20:00 Fenerbahçe – Göztepe: Cihan Aydın
26 Ocak Pazartesi
-
20:00 Eyüpspor – Beşiktaş: Yasin Kol
Süper Lig 19. Hafta Heyecanı Başlıyor
Süper Lig’in 19. haftası, Trabzonspor – Kasımpaşa maçıyla start alacak ve hafta boyunca büyük çekişmeye sahne olacak. Haftanın önemli maçları arasında Fenerbahçe – Göztepe ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük – Galatasaray mücadeleleri öne çıkıyor.
Hakem atamalarıyla ilgili detayları TFF’nin resmi açıklamalarından öğrenmek mümkün. Taraftarlar, maç saatlerine ve hakem isimlerine göre programlarını planlayabilir. Süper Lig 19. hafta, Pazartesi günü Eyüpspor – Beşiktaş karşılaşmasıyla sona erecek.