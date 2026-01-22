Çubuk Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen Karne Şenliği, Çubuk Yeni Kapalı Spor Salonu’nda kapılarını açtı. Yarıyıl tatili süresince devam edecek şenlikte, her gün farklı etkinliklerle çocuklara keyifli anlar yaşatılıyor.

Çocuklar Eğlenceye Doyuyor

Karnelerini alan öğrenciler; palyaço ve maskotlar eşliğinde dans ediyor, sihirbaz gösterileriyle eğlenceli dakikalar geçiriyor. Şenlik alanında kurulan yarışma parkurlarında sahneye çıkan çocuklar, birincilik için kıyasıya mücadele ederken izleyenlere de renkli görüntüler sunuyor.

Ücretsiz İkramlar İlgi Görüyor

Etkinlikler boyunca çocuklara ve ailelerine patlamış mısır, pamuk şeker ve çay ikram ediliyor. Şişme oyun grupları, ok atma alanları ve sahne etkinlikleri özellikle küçük yaştaki çocukların yoğun ilgisini çekiyor.

Başkan Demirbaş: “Çocuklarımızın Tebessümü En Büyük Kazancımız”

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, çocuk ve gençlere her zaman öncelik verdiklerini belirterek, “Göreve geldiğimiz günden bu yana tüm çalışmalarımızı çocuklarımızın mutluluğu ve başarısı için yürütüyoruz. Karne Şenliği ile yarıyıl tatilinde onların yüzündeki tebessüme ortak olmak bizler için büyük bir mutluluk. Tüm çocuklarımızı bu güzel etkinliğe davet ediyorum” dedi.

Velilerden Teşekkür

Etkinliğe çocuklarıyla birlikte katılan veliler de memnuniyetlerini dile getirdi. Kadriye Şanal, şenliğin çocuklar için oldukça eğlenceli olduğunu ifade ederken, Feridenur Ayçın ise ilçede bu tür etkinliklere ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Tuğba Harbe de Karne Şenliği’nin çocuklar için unutulmaz bir tatil hatırası olacağını söyledi.

26 Ocak’a Kadar Sürecek

Karne Şenliği etkinlikleri, 26 Ocak tarihine kadar devam edecek. Çubuk Belediyesi, tüm çocukları ve aileleri bu renkli etkinliklere katılmaya davet ediyor.