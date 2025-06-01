Yapılan açıklamaya göre final sezonu üç bölüm halinde izleyiciyle buluşacak. Buna göre;

1. Kısım 26 Kasım 2025’te,

2. Kısım 25 Aralık 2025’te,

Final bölümü ise 1 Ocak 2026’da yayınlanacak.

2016 yılında yayın hayatına başlayan dizi, böylece yaklaşık on yıllık hikâyesini sonlandırmış olacak.

Dizinin yaratıcıları Matt ve Ross Duffer, Variety dergisine verdikleri röportajda yapım süreci hakkında bilgi verdi. Matt Duffer, görsel efektlerin kurgu aşamasında olduğunu belirtirken, Ross Duffer bu sezonun yapım takviminin oldukça sıkışık olduğunu ancak süreci dengelemeye çalıştıklarını ifade etti.

Öte yandan dizide Mike Wheeler karakterini canlandıran Finn Wolfhard, final sezonuyla ilgili yaptığı açıklamada, karakterinin sonundan memnun olduğunu belirterek, “Tatmin ediciydi ama aynı zamanda hüzünlüydü,” ifadelerini kullandı.

Netflix, final sezonuna ait ilk tanıtım fragmanını da izleyicilerle paylaştı.

Stranger Things: Kaybolan Çocukla Başlayan Doğaüstü Hikâye

Netflix’in dünya çapında ses getiren dizisi Stranger Things, küçük bir çocuğun kaybolmasıyla başlayan olaylar zincirini, doğaüstü güçler ve paralel evren temalarıyla birleştirerek izleyiciye sunuyor.

1980’li yılların Amerika’sında geçen dizide, Indiana eyaletine bağlı Hawkins kasabasında 12 yaşındaki Will Byers gizemli bir şekilde ortadan kaybolur. Arkadaşları ve ailesi onu ararken, telekinetik güçlere sahip gizemli bir kız olan Eleven ile karşılaşır. Bu süreçte kasabada gizli deneylerin yapıldığı bir laboratuvar, “Upside Down” (Ters Dünya) adı verilen karanlık bir paralel evren ve bu evrenden gelen yaratıklar izleyicinin karşısına çıkar.

Yaratıcı ikili Matt ve Ross Duffer tarafından geliştirilen dizi, bilim kurgu, korku ve nostaljiyi harmanlayan yapısıyla dikkat çekiyor. Özellikle 80’li yıllara ait müzikler, giysiler ve sinema göndermeleriyle dönem atmosferi başarıyla yansıtılıyor.

Dizinin başlıca karakterleri arasında Eleven, Mike Wheeler, Will Byers, Joyce Byers ve Şerif Jim Hopper yer alıyor. Stranger Things, dört sezon boyunca büyük beğeni toplarken, beşinci ve final sezonuyla 2025’te izleyiciye veda etmeye hazırlanıyor.