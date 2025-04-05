Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, M.Ç.'nin ocak ayında boşandığı eşinden aldığı tehditleri güvenlik güçlerine bildirerek başvurduğu ifade edildi.

Kadının şikayeti üzerine, eski eşi hakkında yasal işlem başlatıldığı ve elektronik kelepçe uygulama kararı alındığı aktarıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bir süredir firari olan şahıs, 4 Nisan 2025 tarihinde emniyet birimleri tarafından yakalanmış ve kendisi hakkında daha önce verilen elektronik kelepçe kararı uygulanmaya başlanmıştır. Ayrıca, M.Ç.'ye başvuru sürecinin ilk aşamasından itibaren psikososyal destek ve rehberlik hizmeti sağlanmış, Bakanlığımızın sunmuş olduğu hizmet modelleri hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Sürecin her aşaması dikkatle takip edilmekte olup, gerekli tedbirler titizlikle uygulanmaktadır."

Muhabir: Utku Şimşek