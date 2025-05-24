Gölbaşı Belediyesi, Mogan Gölü'nde bulunan ve ilçenin gözde mekanlarından biri olan Sahil Kafe’de hafta sonu için vatandaşlara davette bulundu. Özellikle havaların ısınmasıyla beraber deniz özlemi çeken Ankaralılar, göl manzarasına karşı huzur bulabilecekleri adresler ararken, Sahil Kafe bu ihtiyaca uygun ekonomik ve keyifli bir alternatif sunuyor.

Belediyenin sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Hem manzara bizden hem de lezzet” ifadelerine yer verildi. Mesajda, Sahil Kafe'nin hafta sonu için hazır olduğu belirtilirken, göl manzarası eşliğinde sunulan uygun fiyatlı yiyecek ve içeceklerle vatandaşlara keyifli bir mola vadettiği vurgulandı.

Mogan Gölü kenarında konumlanan Sahil Kafe, doğayla iç içe bir ortamda zaman geçirmek isteyenler için hem ekonomik hem de konforlu bir seçenek olarak öne çıkıyor. Özellikle hafta sonları yoğun ilgi gören kafe, göl havası eşliğinde ailece vakit geçirmek isteyenlerin uğrak noktalarından biri olmaya devam ediyor.

Gölbaşı Belediyesi yetkilileri, ilçede sosyal yaşamı zenginleştirmeye yönelik çalışmaların süreceğini belirterek, Sahil Kafe gibi mekânların vatandaşların nefes alabileceği alanlar olarak hizmet vermeye devam edeceğini ifade etti.