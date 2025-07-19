SEVGİ GÜLDOĞAN

Emeklilikte Tarihe Takılanlar Derneği'nin (ETT-DER) düzenlediği "Sosyal Güvenlikte Yeni Bir Reform" başlıklı çevrimiçi toplantıda, konuşmacı Akademisyen Gazeteci-Yazar ve Sosyal Güvenlik uzmanı Dr. Burhanettin Demircioğlu “Ödenen Prim Gününe Dayalı Sürdürülebilir Emeklilik ve Sosyal Güvenlik Sistemi” adını verdiği reform önerilerini kamuoyuyla paylaştı.

Bu çalışmayla sosyal güvenlik sistemindeki mağduriyetleri gidermeyi amaçladıklarını ifade eden Dr. Burhanettin Demircioğlu, “Ödenen Prim Gününe Dayalı Sürdürülebilir Emeklilik ve Sosyal Güvenlik Sistemi” reformunu çevrimiçi bir toplantıda kamuoyuna tanıttı. Toplantıya, staj ve çıraklık mağdurları, konunun ilgilileri ve ETT-Der üyeleri katıldı. Toplantı, ETT Yönetim Kurulu Asıl Üyesi Cihan Konca'nın moderatörlüğünde, X platformu üzerinden gerçekleştirildi.

REFORMUN TEMEL İLKELERİ

Dr. Demircioğlu'nun önerdiği sistemin temelinde, bireylerin işe başlama tarihinden ziyade ne kadar prim ödedikleri yer alıyor. Bu yaklaşım, primini ödeyen herkesin emeğinin eşit değer görmesini sağlıyor. Yeni sistemde, erken ya da geç emeklilik dayatılmıyor; aksine, geç emeklilik teşvik ediliyor ve ek katkı puanlarıyla katlanan emekli aylığı sağlanıyor.

MAĞDURİYETLERE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Sistemde, kademe bekleyenler, staj ve çıraklık mağdurları, Bağ-Kur 9000 gün mağduriyeti yaşayanlar, 1 gün farkla 17 yıl geç emekli olanlar, borçlanma hakkı olmayanlar, prim günü eksik olup hiçbir çıkış yolu olmayanlar ve düşük emekli aylığı ile yaşamak zorunda kalanlar için %100 çözüm önerileri sunuluyor.

SGK İÇİN BİR REFORM

Bu sistem, sadece bireyler için değil, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) için de bir reform niteliği taşıyor. Aktüeryal dengeyi güçlendiren, prim ödeme motivasyonunu artıran ve kayıt dışı çalışmayı, düşük prime esas kazançla çalışmayı yok edecek bir yapı hedefleniyor. Ayrıca, işverenlere daha az prim yükü ile daha çok sigortalı işçi çalıştırma imkânı sunulacak.

ULUSLARARASI UYUM VE ŞEFFAFLIK

Dr. Demircioğlu, önerilen sistemin Türkiye için Anayasaya uygun olarak adalet beklentilerini karşılamakla kalmayıp, aynı zamanda uluslararası Sosyal Güvenlik sistemlerine ve emeklilik ilkelerine (OECD, ILO, ISSA) de uyumlu olacak şekilde tasarlandığını ifade ediyor.

“EMEKLİLİK BİR HAK, LÜTUF DEĞİL”

Dr. Demircioğlu, emekliliğin bir hak olduğunu vurgulayarak, mevcut sistemde birçok kişinin mağduriyet yaşadığını belirtti. Bugünkü emeklilik sisteminin tarih bazlı kıstaslar ve keyfi kurgular üzerinden çalıştığını ifade eden Demircioğlu, yeni sistemin “ne kadar prim o kadar emeklilik”, “geç emeklilik daha çok maaş” ve “yoksulluk sınırı altında maaş olmaz” ilkeleriyle adaletli, öngörülebilir ve sürdürülebilir bir gelecek vaat ettiğini söyledi.