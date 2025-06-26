Sivas Belediye Başkanlığı X Hesabı'ndan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

" Yaz Spor Okulları Başlıyor... Belediyemiz tarafından ücretsiz olarak düzenlenen Yaz Spor Okulları ile öğrencilerimizi dolu dolu bir yaz bekliyor.

Uzman eğitmenler eşliğinde; Futbol, Basketbol, Hentbol, Voleybol, Karate, Taekwondo, Sayokan ve Okçuluk gibi birçok branşta eğitimler verilecek. 1 Temmuz 2025 Salı 10.00 Muhsin Yazıcıoğlu Spor Tesisleri Açılış törenimize tüm halkımız davetlidir"

Yaz Spor Okulları Başlıyor...⚽🏀🥋🏹



Belediyemiz tarafından ücretsiz olarak düzenlenen Yaz Spor Okulları ile öğrencilerimizi dolu dolu bir yaz bekliyor.



Uzman eğitmenler eşliğinde; Futbol, Basketbol, Hentbol, Voleybol, Karate, Taekwondo, Sayokan ve Okçuluk gibi birçok branşta… pic.twitter.com/SatqisXIML — Sivas Belediyesi (@sivasbeltr) June 25, 2025