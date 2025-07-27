Sincan Belediyesi, çocukların güvenli ve nitelikli eğitim almasını sağlarken aynı zamanda çalışan annelerin yükünü hafifletmeye devam ediyor. Belediye bünyesinde kısa sürede hizmete giren Lale, Leylak, Zambak, Karanfil, Nergis, Lavanta, Papatya ve Menekşe kreşleri, 36-60 ay arası çocuklara ev sıcaklığında bir eğitim ortamı sunuyor.

Çocuklar, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla oyun oynayıp etkinliklere katılarak hem öğreniyor hem de eğleniyor. Kreşlerdeki eğitim yaklaşımı, çocukların özgüvenli, sosyal ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesini hedefliyor.

Kura Sonuçları Açıklandı, Kesin Kayıtlar Başlıyor

Kreşlere kabul edilecek öğrenciler için Lale Konferans Salonu’nda noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi. Yapılan çekiliş sonucunda her kreş için 14 asil ve 5 yedek öğrenci belirlendi.

Kurada kayıt hakkı kazanan ailelerin, 28 Temmuz - 1 Ağustos 2025 tarihleri arasında ilgili kreşe giderek gerekli evrakları teslim etmeleri gerekiyor. Belirtilen tarihler arasında işlemlerini tamamlamayanların yerine yedek listedeki öğrenciler çağrılacak.

1-5 Eylül’de Oryantasyon Programı Başlayacak

Yeni eğitim dönemi öncesinde, minik öğrencilerin kreş ortamına uyum sağlamasını kolaylaştırmak amacıyla 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında oryantasyon programı düzenlenecek. Bu süreçte çocukların öğretmenleriyle tanışmaları, sınıf arkadaşlarına alışmaları ve kreş düzenine adapte olmaları amaçlanıyor.