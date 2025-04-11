Sincan'da Edebiyat ve kitap aşıklarının çok seveceği "Sincan Kitap Günleri" birbirinden güzel etkinlik ve söyleşilerle devam ediyor. Kitap Günleri etkinliği 15 Nisan Salı gününe kadar sürdürülecek olup, birbirinden kaliteli yazarlarla okurları buluşturuyor.

"Sanatın kalbi Sincan'da atıyor"

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın etkinlikle ilgili satırbaşları şöyle: "Edebiyat, kültür ve sanatın kalbi Sincan Kitap Günleri’nde atıyor. Sincan Kitap Günleri kitapseverlerin büyük ilgisini görmeye devam ediyor. Yayınevleri, yazarlar, imza günleri, söyleşiler ve binlerce kitap sizi bekliyor. Unutmayın, son gün 15 Nisan." dedi.