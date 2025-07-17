Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konut krizinin geldiği noktayı itiraf etti: Gelir dağılımındaki eşitsizlik, toplumun önemli bir kısmını ev sahibi olma hayalinden uzaklaştırıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konut piyasasına ilişkin yaptığı son açıklamada dikkat çeken bir itirafta bulundu. Şimşek, “Şu anda yüzde 15’lik bir kesimin hiçbir şekilde ev sahibi olma imkanı yok” ifadelerini kullandı.

Şimşek’in bu sözleri, Türkiye’de derinleşen barınma krizine ve gelir eşitsizliğine dair hükümetten gelen en açık itiraflardan biri olarak yorumlandı. Artan konut fiyatları ve yükselen kredi faizleri nedeniyle özellikle dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması giderek imkansız hale gelirken, bu durum sosyal adalet tartışmalarını da yeniden alevlendirdi.