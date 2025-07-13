İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Şile Belediyesi’ne yönelik başlatılan soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “irtikap”, “rüşvet” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamaları kapsamında gözaltına alınan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’na getirilen 6 şüpheliden 5’i, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılık, 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol uygulanmasını talep etti.

Soruşturma Çok Yönlü Sürdürülüyor

Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, iddiaların detaylı biçimde incelendiği ve yeni gelişmelerin yaşanabileceği öğrenildi. Başsavcılık, kamu kaynaklarının usulsüz kullanımı iddialarına karşı soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürüyor.