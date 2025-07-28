Sigara fiyatlarına zam yağmuru sürüyor. Temmuz ayının son günlerinde bir zam haberi de Captain Black sigara grubundan geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Captain Black markasına yapılan zammı kamuoyuna duyurdu.

Captain Black Sigara Fiyatları 85 TL’ye Yükseldi

Zam sonrası Captain Black markasının tüm çeşitleri 85 TL'den satışa sunulacak. TBYD Başkanı Erol Dündar'ın verdiği bilgiye göre, zamlı fiyat listesi şu şekilde:

Captain Black Navy Blue Conpact : 85 TL

Captain Black Sky Blue Conpact : 85 TL Yetkisiz 2'nci El Taşıt Ticaretinde Bulunanlara 103 Milyon Lira Ceza! İçeriği Görüntüle

Captain Black Sky Blue Slims : 85 TL

Captain Black Navy Blue King Size : 85 TL

Captain Black Sky Blue King Size: 85 TL

Yeni fiyatlar, bayilere gönderilen listeler doğrultusunda 28 Temmuz 2025 itibarıyla geçerli oldu.

Captaın black sigara gurubuna da #zamgeldi i pic.twitter.com/cL4TuLDcdM — EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) July 27, 2025