Medical Park Bahçelievler Hastanesi’nden Diyetisyen Mısra Beste Köleoğlu, sıcak havalarda artan terleme ile birlikte vücutta su ve mineral kaybının yükseldiğini, bu süreçte gazlı içeceklerin susuzluğu artırabileceğini belirtti. Gazlı içeceklerde bulunan kafeinin idrar söktürücü etkisinin su kaybını hızlandırdığını söyleyen Köleoğlu, özellikle diyabet, hipertansiyon ve böbrek hastaları için bu tür içeceklerin ek risk taşıdığını ifade etti.

Sıvı Kaybına Karşı En Etkili 4 Doğal İçecek

Yaz aylarında yalnızca su içmenin yeterli olmayabileceğine vurgu yapan Dyt. Köleoğlu, mineralleri dengelemek için şu içecekleri önerdi:

Maden suyu: Sodyum ve magnezyum içerir.

Az tuzlu ayran: Hem sıvı hem kalsiyum sağlar.

Taze meyve suları: Potasyum yönünden zengindir.

Kafeinsiz bitki çayları: Serinletici ve hafif içeceklerdir.

Sıcak Havada Ne Yemeli, Ne Yememeli?

Kızartmalar, ağır yemekler, kremalı ve baharatlı yiyecekler sindirimi zorlaştırır. Bu tür besinlerin sıcakla birleşince mide bulantısı, şişkinlik ve reflü gibi rahatsızlıklara yol açabileceğine dikkat çeken Köleoğlu, hafif, su oranı yüksek ve kolay sindirilebilir yiyeceklerin tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

Sebze ve Meyve Dengesine Dikkat!

Karpuz, salatalık, semizotu ve şeftali gibi mevsim ürünlerinin su oranı yüksek olduğunu belirten Dyt. Köleoğlu, bu gıdaların hem sıvı dengesine hem de vitamin-mineral ihtiyacına katkı sağladığını söyledi. Ancak, diyabet hastalarının meyve tüketiminde porsiyon kontrolü yapmaları gerektiğinin altını çizdi.

Gıda Zehirlenmelerine Karşı 4 Altın Kural

Yaz aylarında et ve tavuk ürünlerinin uygun saklanmadığında bakteri üretmeye çok elverişli olduğunu belirten Köleoğlu, özellikle Salmonella ve Campylobacter bakterilerinin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini söyledi.

Dyt. Köleoğlu, besin zehirlenmesinden korunmak için "Et, süt, yumurta mutlaka buzdolabında saklanmalı, pişmiş yemekler 1–2 saat içinde tüketilmeli veya soğutulmalı, çiğ ve pişmiş gıdalar ayrı kaplarda muhafaza edilmeli, açıkta satılan veya soğuk zinciri bozulmuş gıdalardan kaçınılmalı" diyerek uyarılarında bulundu.

Sıcak Havalarda Sağlıklı Beslenmenin 7 Pratik Yolu

Diyetisyen Köleoğlu, yaz aylarında hem serin kalmak hem de sağlıklı beslenmek isteyenler için şu önerilerde bulundu:

Gün boyunca düzenli su için, susamayı beklemeyin. Her öğünde sebze ve meyve bulundurun. Kızartma yerine haşlama, buharda pişirme veya ızgara tercih edin. Gazlı ve şekerli içeceklerden uzak durun. Et, tavuk ve süt ürünlerini mutlaka soğukta saklayın. Öğün atlamayın, hafif ve dengeli beslenmeye özen gösterin. Tek yönlü tabaklardan (karpuz-peynir gibi) ziyade, tam tahıllı ekmek, ceviz, salata gibi dengeleyici gıdalarla öğünleri zenginleştirin.

Evde Hazırlanabilecek Kolay Serinletici ve Mineralli İçecek Tarifi

Sıcak havalarda hem sıvı hem de mineral ihtiyacını karşılayacak pratik bir tarif de öneren Dyt. Köleoğlu, bu karışımı tavsiye etti:

Tarif:

½ su bardağı yoğurt

1 su bardağı soğuk su

½ çay bardağı sade maden suyu

Bir tutam tuz

Tüm malzemeleri karıştırın ve gün içinde serinlemek için tüketin.