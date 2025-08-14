Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (SİBERAY), sosyal medyada sorumlu kullanımın önemine dikkat çekti. Sosyal medyanın sınırsız bir paylaşım alanı olmadığını vurgulayan yetkililer, kullanıcıların saygı, empati, doğruluk ve mahremiyet ilkeleriyle hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Peki, dijital farkındalığı yüksek bir kullanıcı neler yapmaz?

Doğruluğu teyit edilmemiş iddialarla linç kültürüne katılmaz.

Sahte veya çarpıtılmış içerikleri paylaşarak bilgi kirliliğine neden olmaz.

Kimliği belirsiz ya da şüpheli hesaplarla etkileşime girmez.

Başkalarına ait özel bilgi, görüntü veya verileri izinsiz paylaşmaz.

Tıklanma ve beğeni uğruna yanıltıcı başlık ya da içerik üretmez.

SİBERAY, dijital dünyada sorumluluk bilincinin hepimizin ortak görevi olduğunu bir kez daha hatırlattı.

⚠️Dijital Dünyada Sorumluluk Hepimizin!



📲Sosyal medya sınırsız bir paylaşım alanı değildir, dikkat ve sorumluluk gerektirir.

✅Saygı, empati, doğruluk ve mahremiyet ilkeleriyle hareket etmek hepimizin ortak sorumluluğudur.



🧐Peki, dijital farkındalığı yüksek bir kullanıcı ne… pic.twitter.com/MCqznPRM5a — Siberay (@SiberayEGM) August 13, 2025