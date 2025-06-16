Şırnak’ın Silopi ilçesinde alev alarak yanan hafif ticari araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olay, dün Silopi ilçesi Çukurca mevkiinde meydana geldi. Ahmet Cin’e ait 27 ANV 290 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeyken alev alarak yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek 112 Acil çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA