İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davada bugün ikinci duruşma Silivri’de görüldü. Mahkeme, dosyanın mütalaa için savcılığa gönderilmesine karar vererek duruşmayı 16 Temmuz 2025 tarihine erteledi.

İmamoğlu’nun 20 Ocak 2025’te katıldığı bir panelde yaptığı konuşmada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’i ve ailesini hedef gösterdiği iddiasıyla hakkında “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek”, “tehdit” ve “hakaret” suçlarından dava açılmıştı. Savcılık, İmamoğlu hakkında 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep ediyor.

Duruşmaya Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra eşi Dilek İmamoğlu, oğlu Selim İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve çok sayıda partili ile destekçi katıldı. Adliye önünde geniş güvenlik önlemleri alınırken, basın mensuplarının ilgisi de yoğundu. Söz konusu dava, Türkiye’de siyaset ve yargı ilişkisine dair tartışmaları yeniden alevlendirdi. 16 Temmuz’daki duruşma, hem hukuki hem de siyasi açıdan kritik bir gelişme olarak görülüyor.