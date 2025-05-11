Ankaradaki Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan hemşire Sibel Gürbüz (45), tedavi gören hastalara sadece tıbbi bakım sunmakla kalmıyor, söylediği türkülerle onların yeniden konuşmasına, hayata tutunmasına da yardımcı oluyor.

Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 5 yıldır görev yapan 25 yıllık hemşire Sibel Gürbüz, tedavi gören hastalara sadece tıbbi bakım sunmakla kalmıyor, söylediği türkülerle onların yeniden konuşmasına, hayata tutunmasına da yardımcı oluyor. Küçüklüğünden bu yana müziğe ilgisi olan Gürbüz, konuşma yetisini kaybeden hastalarla şarkılar ve türküler eşliğinde iletişim kurarak, onların yeniden konuşmalarına katkı sağlıyor. Sibel Gürbüz, gaziler başta olmak üzere depremzedelere ve beyin hasarı sonrası tedavi gören hastaların ruh halini yükseltmek ve iyileşme süreçlerine katkıda bulunmak amacıyla müziği bir iletişim aracı olarak kullanıyor.