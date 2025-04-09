Şereflikoçhisar Belediyesi, Hamidiye Halk Plajı ve Kamping Alanı projesi çalışmalara başladı. Projenin zemin etüt çalışmasını Ankara İtfaiye personeli gerçekleştirdi.

Projenin duyurusunu sosyal medyadan yapan Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak şu ifadeleri kullanıdı: "Hamidiye Halk Plajı ve Kamping Alanı Projemiz için Ankara İtfaiyesi ile birlikte zemin etüt çalışmasını tamamladık. Etüt raporu oldukça başarılı. Önce Tuzgölü'ne sonra Hamidiye Halk Plajı ve Kamping alanında sizleri bekliyor olacağız." diye konuştu.