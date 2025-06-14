Avrupa'da 400 milyondan fazla kişinin sınır kontrolüne takılmadan seyahat etmesini sağlayan Şengen bölgesini kuran anlaşma, 14 Haziran 1985’te Lüksemburg’un Şengen kenti yakınlarında imzalandı. Anlaşma, Avrupa Ekonomik Topluluğu’na (AET) üye 10 ülkeden 5’i olan Belçika, Fransa, Batı Almanya, Lüksemburg ve Hollanda tarafından başlatıldı.

Yıllar içinde genişleyen Şengen bölgesine son olarak 1 Ocak 2025 tarihinde Bulgaristan ve Romanya katıldı. Böylece bölgeye dahil ülke sayısı 29’a yükseldi.

Şengen Bölgesine Dahil Ülkeler

Bugün Şengen bölgesi; Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan olmak üzere 25 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke ile birlikte Lihtenştayn, İzlanda, Norveç ve İsviçre’yi kapsıyor.

2024’te Sınır Kontrolleri Arttı

2024 yılı, Şengen bölgesinde iç sınır kontrollerinin en yoğun yaşandığı yıl olarak kayıtlara geçti. Güvenlik tehditleri ve düzensiz göç endişesiyle birçok üye ülke, aralarındaki sınır geçişlerini yeniden kontrol altına aldı.

Şengen Sınırları Kanunu’na göre, iç sınır kontrolleri yalnızca kamu düzeni veya iç güvenliğe yönelik ciddi tehdit durumlarında, geçici ve istisnai olarak uygulanabiliyor. Ancak birçok ülkenin bu kontrol uygulamalarını sıklaştırması, serbest dolaşım ilkesine aykırı bulunarak eleştirilere neden oldu.

AB Komisyonu’ndan Uyarı

Avrupa Komisyonu, üye ülkelere sınır kontrollerini yalnızca "son çare" olarak ve "geçici" süreyle uygulamaları yönünde çağrıda bulunuyor. Komisyon, serbest dolaşım hakkının Avrupa bütünleşmesinin temel değerlerinden biri olduğunu vurguluyor.