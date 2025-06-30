Çubuk Belediyesi, 2025 Aile Yılı kapsamında Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 'koruyucu aile' kampanyasına anlamlı bir paylaşım ile katıldı.

Çubuk Belediyesi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda;

''Sen de Koruyucu Aile Ol, Geleceğe Umut Ol Her çocuk sevgiyle büyümeyi, güvenle uyumayı, sıcak bir yuvada geleceğe umutla bakmayı hak eder. Bir çocuğun elinden tutmak, yalnızca onun değil, bir toplumun kaderini değiştirmektir. Koruyucu aile olmak; bir çocuğa sevgi, şefkat ve aidiyet duygusu sunmak demektir. Bugün bir adım at, bir çocuğun hayatında sonsuz iz bırak. Koruyucu ailelerimiz, görünmeyen kahramanlarımızdır. Onlara gönülden teşekkür ediyoruz.'' açıklaması yer aldı.

👨‍👩‍👧‍👦 Sen de Koruyucu Aile Ol, Geleceğe Umut Ol



Her çocuk sevgiyle büyümeyi, güvenle uyumayı, sıcak bir yuvada geleceğe umutla bakmayı hak eder.

Bir çocuğun elinden tutmak, yalnızca onun değil, bir toplumun kaderini değiştirmektir. 💙



Koruyucu aile olmak;

bir çocuğa sevgi, şefkat… pic.twitter.com/nK2YkL0CRD — Çubuk Belediyesi (@cubukbelediyesi) June 30, 2025