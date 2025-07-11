Fenerbahçe'nin son 11 yıldır Süper Lig şampiyonluğu yaşayamadığını hatırlatan Semih Şentürk, şunları söyledi:

“Fenerbahçe’ye hepimiz üzülüyoruz. 11 sene oldu. Mücadele ediyorlar ama sahadaki ruh ve coşku yok. Bizim dönemimizde Rüştü Reçber, Emre Belözoğlu, Volkan Demirel gibi ağabey figürleri vardı. Takımı toparlıyorlardı. O birlik ve ruh artık Fenerbahçe’de yok.”

“Altyapıda Güzel Günler Yaşadım”

Dört yıl boyunca Fenerbahçe altyapısında görev yapan Semih Şentürk, genç futbolculara katkı sağlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti:

“Çok güzel günlerim geçti. Şampiyonluklar yaşadık. Çocuklara bir şeyler katabildiysem ne mutlu bana. Geçen sezon sosyal medyada yorumculuk yaptım, şimdi ise dinleniyorum. Şu an teklif yok ama her teklife açığım.”

“Fatih Terim ve Abdullah Avcı Gibi Hocaların Yanında Olmak İsterim”

Teknik direktörlük kariyeri için kendini hazırladığını vurgulayan Şentürk, Süper Lig veya 1. Lig takımlarının kendisine görev verip vermeyeceğinden emin olmadığını belirtti:

“Benim hayalim Fenerbahçe A Takımı’nda yardımcı antrenör olarak başlamak. Abdullah Avcı, Fatih Terim gibi büyük hocaların yanında yer almak benim için avantaj olur.”

“Milli Takım Avrupa’da Güçlü Temsil Ediliyor”

Semih Şentürk, Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın Avrupa’daki oyuncu sayısına dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bizim dönemimizde Avrupa’da 5-6 oyuncu vardı, şimdi 13-15 oyuncu var. Takıma güvenilmesi gerektiğini düşünüyorum. Geçen sene Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek final oynadık. İnşallah Dünya Kupası’na da katılırız.”

“Hakemler de Hata Yapabilir Ama Bazı Kararlar Çok Bariz”

Hakem kararlarına da değinen Şentürk, bariz hataların maç sonuçlarını etkilediğini ifade etti:

“Hakemler de insan, hata yapabilir. Ama bazı kararlar çok bariz. Gözünün önündeki pozisyonu göremeyip VAR’dan dönmesi gibi durumlar artık çok dikkat çekiyor.”