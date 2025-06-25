Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran 2025 dönemine ilişkin sektörel enflasyon beklentilerini yayımladı. Açıklanan verilere göre, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerinde piyasa katılımcıları, reel sektör ve hanehalkı tarafında düşüş yaşandı.

TCMB'nin duyurusuna göre, haziran ayında:

Piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası enflasyon beklentisi, bir önceki aya göre 0,5 puanlık düşüşle %24,6 'ya geriledi.

Reel sektörün enflasyon tahmini 1,2 puanlık azalmayla %39,8 seviyesine düştü.

Hanehalkının 12 aylık enflasyon beklentisi ise 6,9 puan azalarak %53 oldu.

Öte yandan, gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğine inanan hanehalkı oranı, geçen aya kıyasla 2,9 puanlık artışla %30,7 seviyesine çıktı.

Bu veriler, farklı ekonomik kesimlerde enflasyon beklentilerinin gerilediğine işaret ederken, özellikle hanehalkının daha temkinli ancak iyimser bir duruş sergilediği görülüyor.