Sarıyer'de seyir halinde olan plakasız bir otomobil, aynı istikamette seyreden önündeki otomobile ve motosiklete arkadan çarptı. Kazada 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sularında Büyükdere Caddesi Beşiktaş istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan plakasız otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine aynı istikamette ilerleyen 14 DG 732 plakalı otomobil ile 34 ECM 264 plakalı motosiklete çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralanan 1'i ağır 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak çalışma yaptı. Kazaya karışan araçlar çekici ile kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.