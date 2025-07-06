Akşam saatlerinde Sapanca Gölü’nde devriye görevi yürüten Serdivan Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, arka arkaya gelen ihbarlar üzerine harekete geçti. İlk olay saat 18.45 sıralarında yaşandı. Şişme kanoları su almaya başlayan 3 kişi, SASKİ’ye ait dubada mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine yardıma giden jandarma botu, dubaya yanaşarak 3 kişiyi güvenli şekilde karaya çıkardı.

DENİZ BİSİKLETİNDE 9 KİŞİ RÜZGARLA AÇIĞA SÜRÜKLENDİ

Saat 19.45’te ise göl açıklarında bir deniz bisikleti ile arkasına bağlı iki dubada bulunan 9 kişi rüzgarın etkisiyle açığa sürüklendi. Alabora tehlikesi geçiren gruptaki 3 kişi doğrudan bota alınırken, diğerleri de güvenli bölgeye yönlendirildi. Yunus tipi deniz bisikleti ve dubalar jandarma ekiplerince göl kenarına çekildi.

SUP BOTLA AÇILAN 4 KİŞİYE MÜDAHALE

Aynı dakikalarda bir başka ihbar üzerine harekete geçen ekipler, SUP (Stand Up Paddle) botla açılan biri çocuk 4 kişiyi su üstünde güçlükle durdukları sırada kurtardı.

AÇIKTA TEK BAŞINA KALAN SU SPORCUSU DA KURTARILDI

Saat 20.10 sıralarında ise göl açıklarında yalnız başına mahsur kalan bir kişi daha jandarma botuyla karaya çıkarıldı.

‘CAN YELEĞİ TAKIN, RÜZGARI DİKKTE ALIN’

Gölde yaklaşık 2 saatte hayati tehlike yaşayan 17 kişinin güvenli şekilde kurtarıldığını açıklayan yetkililer, olayların ardından vatandaşlara uyarılarda bulundu. Jandarma tarafından yapılan açıklamada, müdahale edilen olaylarda vatandaşların ortak hatalarının şu şekilde tespit edildiği belirtildi:

“Hava ve rüzgar durumunu kontrol etmemeleri, gölün açıklarını kıyılar kadar sakin zannetmeleri, can yeleği ve can simidi kullanmamaları, iyi yüzme bildiklerini düşünerek tedbirsiz hareket etmeleri, kullandıkları araçların kapasitesini bilmemeleri, kapasite üstü kişiyle suya açılmaları, ‘nasıl olsa biri kurtarır’ düşüncesiyle risk almaları, haberleşme cihazı veya GPS bulundurmamaları.”

Açıklamada, benzer durumların yaşanmaması adına vatandaşların bu tür ekipmanları kullanmaları ve göle açılmadan önce gerekli kontrolleri yapmaları gerektiği vurgulandı.