Olay, saat 01.00 sıralarında Atatürk Caddesi Çınar Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, Hasan Karakuş, henüz belirlenemeyen bir sebeple, bir kişiyle tartışmaya başladı. Tartıştığı kişinin yanına gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Karakuş'a, A.B.(24) kontrolündeki 17 LD 816 plakalı otomobil çarptı. Karakuş çarpmanın etkisiyle yola savruldu, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Hasan Karakuş'u ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan Karakuş, daha sonra Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Araştırma ve Eğitim Hastanesi'ne gönderildi. Ağır yaralanan Karakuş'un tedavisi sürerken, otomobil sürücüsü A.B. ise polis ekiplerince polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.